Passageiro corre pelado dentro de avião durante voo | A TARDE

Um homem saiu correndo pelado pelo corredor de um avião que decolou da cidade de Perth, na Austrália, nesta segunda-feira, 27. O homem derrubou uma atendente e obrigou que a aeronave voltasse para o local de partida.



O incidente aconteceu em um voo da Virgin Australia que ia para a cidade de Melbourne. A polícia prendeu o suspeito pouco depois do avião pousar no aeroporto de Perth, segundo a agência de notícias Associated Press.



Em nota, a companhia aérea disse que a aeronave voltou "por causa de um distúrbio causado por um passageiro". Policiais da Polícia Federal Australiana estavam esperando o avião e "o passageiro problemático foi desembarcado," disse a Virgin.

O suspeito foi levado a um hospital para uma avaliação. Não se sabe como o passageiro tirou a roupa. A companhia aérea pediu desculpas aos passageiros e disse que a segurança deles é a prioridade.

Publicações relacionadas