Passaportes da Colômbia ganham opção 'X' para pessoas não binárias

A Colômbia começou a emitir, nesta quinta-feira (24), um passaporte com opção de sexo “X”, para pessoas que se identificam como não binárias, informou a chancelaria do país.

"A chancelaria reconhece a diversidade de gênero com a possibilidade de registrar no passaporte o sexo não binário”, declarou Andrea Garzón, coordenadora de passaportes. "A partir de agora, os colombianos podem exercer esse direito" dentro do país e nos consulados no exterior, acrescentou.

A Justiça colombiana havia determinado no ano passado a inclusão da categoria “não binário” nos documentos de identidade. Após essa decisão, 26 pessoas tramitaram a mudança para serem reconhecidas como não binárias em suas carteiras de identidade e certidões de nascimento, segundo números oficiais até dezembro de 2022.

Segundo a Human Rights Watch, alguns poucos países permitem passaportes não binários. A Austrália o adotou em 2011, seguida por Paquistão, Nepal, Nova Zelândia e Alemanha. Nas Américas, aderiram Argentina, Estados Unidos, Canadá e, desde maio, o México.