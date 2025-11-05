'Patrão dos sonhos' causa ao dar 400 casas e 1,2 mil carros para funcionários

Empresário repete tradição de mais de uma década - Foto: Imagem gerada por IA

Imagina chegar no trabalho e descobrir que o seu chefe acabou de te dar um apartamento e um carro? Na Índia, isso não é um sonho distante — é o que o empresário Savji Dholakia faz todos os anos.

Durante o Diwali, o principal feriado hindu, o fundador da Hare Krishna Exports surpreende sua equipe com presentes milionários. Neste ano, foram 400 apartamentos e 1,2 mil automóveis distribuídos entre os funcionários — tudo bancado pela empresa.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E essa não é uma ação pontual: a tradição já dura mais de uma década, reafirmando o que muita gente por lá já sabe — Dholakia é, sem exagero, o patrão dos sonhos.

Um festival de luzes e de gratidão

Enquanto a maioria celebra o Diwali com doces, velas e fogos de artifício, Dholakia ilumina o feriado de outro jeito: retribuindo com gestos o esforço de quem o ajuda a manter o negócio de pé.

Para ele, os presentes não são luxo, mas um símbolo de reconhecimento. O empresário costuma dizer que o dinheiro não mede riqueza — o que realmente importa é a alegria que se espalha quando alguém é valorizado.

“Quero que cada um dos meus funcionários tenha um lar e um meio de transporte. Eles merecem isso”, afirmou em uma das cerimônias.

Casas construídas pela própria empresa

Os apartamentos, todos erguidos pela própria companhia, têm cerca de 93 metros quadrados. Só na última entrega, o investimento ultrapassou 510 milhões de rupias indianas, o equivalente a R$ 31 milhões.

A ação reforça uma filosofia rara no mundo corporativo: a de que cuidar das pessoas é o melhor investimento possível. E é por isso que Dholakia é tratado na Índia como uma mistura de líder espiritual e empresário humanizado — alguém que enxerga o sucesso como um ciclo de gratidão.

Um exemplo em meio à desigualdade

Num cenário global em que histórias de exploração trabalhista ainda são rotina, a postura do empresário indiano chama atenção. Sua iniciativa reabre uma discussão urgente: o quanto o reconhecimento pode transformar o ambiente de trabalho.

Em vez de bônus e metas inalcançáveis, Dholakia escolhe entregar conforto e dignidade. E, de quebra, prova que a generosidade também pode ser uma estratégia de gestão poderosa — capaz de gerar lealdade e resultados duradouros.

Da infância simples ao império dos diamantes

Savji Dholakia nasceu em Dudhala, uma pequena vila no estado de Gujarat, e deixou a escola aos 13 anos. Com pouca instrução formal, ele se mudou para Surat, onde começou a aprender sobre o comércio de diamantes com o tio.

Anos depois, em 1984, fundou sua própria empresa com os irmãos — e o que começou como um pequeno negócio familiar cresceu até se tornar uma das maiores exportadoras de diamantes da Índia, com 9 mil funcionários registrados em 2014.

Hoje, Dholakia é símbolo de uma liderança rara: aquela que acredita que o verdadeiro brilho não está nas pedras preciosas, mas nas pessoas que as lapidam.