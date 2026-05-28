PCC, CV e cartéis: veja grupos tratados como terroristas pelos EUA

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O governo dos Estados Unidos ampliou a lista de organizações classificadas como terroristas estrangeiras e passou a incluir facções criminosas e cartéis ligados ao narcotráfico na América Latina.

Entre os grupos monitorados estão o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), além das organizações venezuelanas Tren de Aragua e Cartel de los Soles.

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O Departamento de Estado norte-americano anunciou nesta quinta-feira, 28, a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas estrangeiras. A medida deve entrar em vigor em 5 de junho.

PCC e CV entram em lista de terrorismo

Segundo o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, as facções brasileiras estão entre “as organizações criminosas mais violentas do Brasil” e possuem redes de atuação que ultrapassam as fronteiras nacionais.

A designação como organização terrorista estrangeira permite ao governo norte-americano ampliar sanções financeiras, bloquear recursos e endurecer mecanismos de cooperação internacional contra os grupos.

Tren de Aragua se expandiu pela América do Sul

Outro grupo incluído no radar dos EUA é o Tren de Aragua, facção criminosa surgida em 2012 dentro da penitenciária de Tocorón, na Venezuela.

De acordo com o Departamento do Tesouro norte-americano, o grupo se consolidou como uma das maiores organizações criminosas da América do Sul, atuando em crimes como tráfico de drogas, extorsão, sequestro e exploração sexual.

A facção ficou conhecida pelo uso extremo da violência e pelo domínio territorial em regiões onde atua. Relatórios apontam que o grupo costuma aplicar punições como assassinatos e esquartejamentos contra rivais e pessoas que descumprem ordens internas.

Nos últimos anos, o Tren de Aragua expandiu operações para países vizinhos e estabeleceu conexões com outras organizações criminosas da região.

Cartel de los Soles é alvo de acusações dos EUA

O Cartel de los Soles também passou a integrar oficialmente a lista norte-americana de organizações terroristas.

Segundo o governo dos EUA, o grupo seria formado por integrantes de alto escalão das Forças Armadas venezuelanas envolvidos no tráfico internacional de drogas.

A origem do cartel, no entanto, não é oficialmente confirmada. Uma das principais teorias sustentadas pelos Estados Unidos afirma que a organização teria surgido durante o governo de Hugo Chávez, em 1999.

Washington acusa atualmente o presidente Nicolás Maduro de comandar o grupo e de atuar em parceria com o Tren de Aragua no envio de drogas para território norte-americano.

Venezuela rejeita classificação

O governo da Venezuela rejeitou as acusações e criticou a classificação adotada pelos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores venezuelano afirmou que a medida representa “uma mentira nova e ridícula”. Já o ministro do Interior e Justiça do país acusou Washington de utilizar a decisão como justificativa política para atingir adversários internacionais.

Com a inclusão na lista de terrorismo, a legislação norte-americana passa a permitir punições mais severas a indivíduos, empresas e instituições que mantenham relações financeiras ou apoio às organizações citadas.