PCC e CV podem se enquadrar em cartéis terroristas propostos por Trump

Presidente dos EUA conversando com jornalistas em Washington (ilustração) - Foto: Roberto Schmidt | AFP

O recém empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou alguns decretos onde classifica cartéis de drogas como organizações terroristas. Por isso, facções como Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), que possuem características similares aos dos cartéis, podem entrar na lista.

A lista dos cartéis que vão receber essa classificação só deve ficar pronta em duas semanas. Porém, de acordo com analistas, a medida pode afetar não apenas a criminalidade interna, mas países da América do Sul. As informações são da Gazeta do Povo.

Os cartéis de droga são organizações criminosas que controlam a produção, distribuição e comercialização de substâncias ilegais, como cocaína, maconha e outros entorpecentes. Os cartéis também praticam lavagem de dinheiro, extorsão e violência e têm força política.

“Os cartéis se envolveram em uma campanha de violência e terror em todo o Hemisfério Ocidental, que não apenas desestabilizou países com importância significativa para nossos interesses nacionais, mas também inundou os Estados Unidos com drogas mortais, criminosos violentos e gangues cruéis", diz um trecho da ordem assinada por Trump.