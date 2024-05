Pela primeira vez, um presidente de Portugal reconhece danos ao Brasil | A TARDE

Em conversa com correspondentes estrangeiros, na noite desta terça-feira, 23, em Portugal, o presidente local, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu a culpa do seu país por ter causado danos para as ex-colônias e para a humanidade.



"Temos que pagar os custos [pela escravidão]. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso", afirmou o presidente de Portugal.

País que mais traficou africanos na era colonial, 6 milhões ao total, Portugal nunca teve um chefe do Executivo que tenha se posicionado sobre o assunto de forma autocrítica.

Poucas autoridades de Portugal se posicionam a respeito do tema e as escolas tampouco abordam o papel do país na escravidão transatlântica e no massacre de indígenas, além de bens saqueados das ex-colônias.

No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa não disse como a reparação poderia ser feita.