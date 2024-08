Pesquisa mostra Trump e Kamala tecnicamente empatados; veja números

Kamala Harris (à dir) é a candidata democrata que tem melhores chances de vencer Trump - Foto: Brendan Smialowski e Nick Oxford | AFP

Uma pesquisa eleitoral feita nos Estados Unidos após a desistência de Joe Biden mostra Kamala Harris tecnicamente empatada com o candidato e ex-presidente Donald Trump, do partido Republicano. A atual vice-presidente é a mais cotada e tida como praticamente certa para assumir a disputa pelos Democratas após a decisão de Biden em não concorrer à reeleição, divulgada no último domingo.

O levantamento foi realizado pelo Morning Consult entre os dias 21 e 22 de julho, sendo divulgada na segunda-feira. Segundo os números, o republicano Donald Trump está com 47% e Kamala Harris com 45%. Ao todo, cerca de 900 eleitores foram entrevistados para realizar o levantamento.

A margem de erro do estudo é de 3 pontos percentuais, isso significa que a porcentagem de Trump pode flutuar entre 44% e 50%, e a de Kamala entre 42% e 48% --por isso o empate técnico.

Kamala Harris é a candidata democrata que tem melhores chances de vencer Trump em uma disputa direta entre os nomes testados pela pesquisa. Outros nomes fortes do partido, como Pete Buttigieg, Gavin Newsom e Gretchen Whitmer, conseguiriam 39% dos votos contra 47% de Trump.

Vale destacar que todos os demais possíveis nomes do partido Democrata também cotados para assumir a vaga de Biden já declararam seu apoio à Kamala Harris.O levantamento mostrou também que 65% dos eleitores democratas apoiam a vice-presidente para liderar a chapa do partido.