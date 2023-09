Pessoas que se identificam como cães fazem protesto; veja

Um grupo de cerca de mil pessoas, que se identificam como cachorros, realizaram um protesto reivindicando os direitos caninos em uma estação ferroviária de Potsamer Platz, em Berlim, na Alemanha.

O grupo, que adota comportamentos e características semelhantes aos cães, se reuniu para protestar pelos direitos de pessoas que se identificam com cães.

Segundo informações do “New York Post”, o protesto aconteceu na última terça-feira,19, e foi organizado pelo grupo “Canine Beings”, formado por indivíduos que têm uma conexão profunda com o mundo canino e desejam respeito pela identidade adotada.

O vídeo viralizou nas redes sociais, com alguns internautas demonstrando apoio e outros zombando do grupo. “Chame o controle de animais e dê-lhes as doses antirrábicas”, comentou um. “Mas se eles se identificam como cães, por que usam máscaras?”, questionou outra pessoa.

Assista:





O vídeo viralizou nas redes sociais Reprodução | Redes Sociais