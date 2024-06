Piloto faz pouso de emergência e evita queda de avião em cima de casas | A TARDE

Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência no Aeroporto de Bankstown, no subúrbio de Sydney, na Austrália. O piloto da aeronave e uma passageira conseguiram sair sem ferimentos do incidente, que foi registrado no domingo, 26.

O avião (modelo Cessna T210M Turbo Centurion) apresentou problemas no motor e rapidamente perdeu altitude ao se aproximar do aeroporto. Em imagens capturadas de um helicóptero da emissora local Nine News, é possível notar a aeronave passando a poucos metros de casas que ficam perto da pista.

O piloto conseguiu pousar na pista de táxi aéreo e deslizou até frear completamente no gramado. “Estávamos apenas planando, não tinha potência. Nós raspamos por cima das árvores e conseguimos passar do hangar”, disse o piloto à Nine News.

O Aeroporto de Bankstown é considerado o segundo maior da Austrália. O primeiro é o Aeroporto Internacional Kingsford Smith.





