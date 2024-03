Piloto flagra 'disco voador' na Colômbia e vídeo pode ser 'autêntico' | A TARDE

Enquanto voava pelos céus de Antioquia (Colômbia), o piloto Jorge Arteaga, avistou algo extraordinário à sua frente. Em plena luz do dia, um estranho objeto escuro pode ser visto emergindo repentinamente das nuvens a milhares de metros de altura e passando zunindo pela cabine do pequeno avião que ele pilotava. Com o coração disparado, Jorge manteve o controle da aeronave e, ao mesmo tempo, sacou o celular para registrar o cena insólita.

De acordo com o depoimento do colombiano, ratificado pelo seu copiloto, o óvni ficou parado, parecendo flutuar no ar entre Medellín e Santa Fé e depois ganhou alta velocidade e seguiu na direção do avião. Jorge afirmou que tentou ir atrás do "intruso", mas não teve a menor condição de acompanhá-lo. Além disso, ele disse temer pela sua segurança.

O registro foi feito em 2023, mas só agora viralizou. Para ufólogos, trata-se de uma filmagem autêntica. Entre eles, está o mexicano Jaime Maussan, famoso por apresentar os "corpos de três alienígenas" ao Congresso do México no ano passado.

Em postagem no X (antigo Twitter), Maussan declarou que as imagens de Jorge são "uma das maiores provas de óvnis de todos os tempos".

O ufólogo disse, ainda, que o piloto militar americano da reserva Ryan Graves também analisou o vídeo e concluiu que se trata de um registro "verídico" de um óvni, de acordo com reportagem do "LadBlible".