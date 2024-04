Ponte desaba completamente nos EUA após colisão de navio; veja | A TARDE

A ponte Francis Scott Key, na cidade americana de Baltimore, desabou na madrugada desta terça-feira após a colisão de um navio de carga contra um dos pilares, o que provocou a queda de quase 20 pessoas e vários veículos na água, informaram os bombeiros.

"Sabemos que até 20 pessoas podem estar no rio Patapsco neste momento, assim como vários veículos", disse Kevin Cartwright, do Corpo de Bombeiros de Baltimore, ao canal CNN. Não foi confirmado se as pessoas foram resgatadas ou se houve alguma morte.

"A ponte I-695 Key desabou devido ao choque de um navio", informou a Autoridade de Transporte do estado de Maryland, mencionando a rodovia que atravessa o local.

Veja vídeo:

Um navio colidiu e derrubou a ponte Francis Scott Key, em Baltimore. Vários carros caíram na água.



pic.twitter.com/kJb06mxPkt — Flávio Costa (@flaviocostaf) March 26, 2024

Alguns minutos antes, a agência informou que as rotas de navegação foram fechadas nas duas direções devido ao "incidente" na ponte e que o tráfego estava sendo desviado.

Uma fonte da polícia de Baltimore já havia declarado ao canal NBC que provavelmente algumas pessoas caíram no rio.

"Posso confirmar que 1h35 (2h35 de Brasília), a polícia da cidade de Baltimore foi notificada sobre o colapso parcial de uma ponte, com trabalhadores possivelmente na água, na ponte Francis Scott Key", afirmou o detetive Niki Fennoy em um comunicado.

O site de monitoramento de navios MarineTraffic informou que um navio de contêineres com bandeira de Singapura parou sob a ponte na madrugada de terça-feira.

Foto de 2018 da ponte que desabou nesta terça | Foto: MARK WILSON | GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP