População atingirá 10,3 bilhões até 2080 e depois cairá, afirma ONU

O crescimento demográfico também continuará em mais de 120 países após 2054 - Foto: Satish Babu | AFP

A população mundial atingirá 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080, antes de cair para um nível muito inferior ao previsto há uma década, afirmou a ONU.

O relatório intitulado "Perspectivas da População Mundial 2024", divulgado na quinta-feira, 11, observou que a população atual de 8,2 bilhões atingirá esse pico nos próximos 60 anos e depois diminuirá para 10,2 bilhões no final do século.

Também apontou que a população mundial em 2100 será 6% inferior à prevista em junho de 2013, ou seja, 700 milhões de pessoas a menos.

"O panorama demográfico evoluiu muito nos últimos anos", disse Li Junhua, subsecretário-geral para os Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.

A queda inesperada da população no futuro pode ser explicada por vários fatores. Entre eles se destaca o declínio dos níveis de fecundidade em alguns dos maiores países do mundo, especialmente a China.

Esta queda será registrada mais cedo do que o previsto anteriormente pelos especialistas, o que é visto como um sinal de esperança no combate mundial contra o aquecimento global: menos pessoas representariam menos consumo agregado e "uma redução do impacto humano no meio ambiente".

"No entanto, um crescimento mais lento da população não eliminará a necessidade de reduzir o impacto médio atribuível às atividades de cada pessoa", esclareceu o responsável.

O trabalho da ONU destaca também que mais de um quarto da população mundial, ou 28%, vive atualmente em um dos 63 países ou áreas onde a população já atingiu o seu máximo, entre eles China, Rússia, Japão e Alemanha.

Quase 50 outros países deverão juntar-se a esse grupo nos próximos 30 anos, incluindo Brasil, Irã e Turquia.

Mas o crescimento demográfico também continuará em mais de 120 países após 2054. Entre eles estão Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão e Estados Unidos, segundo a ONU.

O aumento da expectativa de vida a nível mundial, interrompido pela pandemia de covid-19, foi reativado, com uma média de 73,3 anos de longevidade em 2024. A média subirá para 77,4 anos em 2054.

A esse ritmo, a população mundial será cada vez mais velha até 2100. Ao final da década de 2070, o número de pessoas com 65 anos ou mais deverá ser de 2,2 bilhões, ultrapassando os menores de 18 anos, prevê o estudo.