População do Equador sofre apagão geral; saiba motivo

O território do Equador foi atingido por um apagão elétrico total, nesta quarta-feira, 19, após uma falha na linha de transmissão. De acordo com informações da Prefeitura de Quito, capital do país, o apagão teve início por volta das 15h20 (17h20 no horário de Brasília).

Em algumas regiões, a situação foi restabelecida em cerca de 20 minutos. A informação sobre o apagão completo no Equador foi confirmada pelo ministro das Obras Públicas, Roberto Luque.

O governo do país havia informado, na última semana, cortes de energia pelo país, após problemas de produção.

"Houve uma falha na linha de transmissão que causou uma desconexão em cascata, resultando na falta de eletricidade em escala nacional", afirmou o ministro das Obras.