População mundial aumenta em 75 milhões de pessoas em 2023 | A TARDE

A população mundial apresentou um aumento de 75 milhões de pessoas, segundo apontou o Censo dos Estados Unidos. De acordo com o levantamento, os números mostram um crescimento de 0,95%. Este ano, ainda foi marcado pela troca de liderança na lista de país mais populoso, com a Índia desbancando a China no ranking.

A Índia também contabilizou 1,429 bilhão de habitantes na metade deste ano, segundo a ONU. Já a China divulgou no fim de 2022 que tem 1,412 bilhão de habitantes.

Esta foi a primeira queda na população chinesa desde os anos de 1960-1961, quando a fome causou milhões de mortes no país.

Ainda segundo a pesquisa, o mundo superou a marca de 8 bilhões de pessoas neste ano. No dia 1º de janeiro de 2024, a população mundial deverá ser de 8.019.876.189.

O estudo calcula que, no início de 2024, deverão ocorrer a cada segundo 4,3 nascimentos e duas mortes em todo o mundo.

Já a taxa de crecimento populacional foi de 0,53%, pouco mais da metade do índice global. A população americana aumentou em 1,7 milhão, devendo chegar a 335,8 milhões em 1º de janeiro.