MUNDO
POLÍTICA

‘Prefeito comunista’ eleito nos EUA provoca Trump com recado ousado

Zohran Mamdani, foi chamado por Trump, em diversas ocasiões, de "prefeito comunista"

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

05/11/2025 - 7:23 h | Atualizada em 05/11/2025 - 7:49
Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova Iorque
Zohran Mamdani foi eleito prefeito de Nova Iorque

O prefeito eleito de Nova Iorque (EUA), Zohran Mamdani, provocou o presidente do país, Donald Trump, com um recado ousado, após as urnas confirmarem a vitória do democrata, na terça-feira, 4. Em diversos momentos ao longo da campanha, o titular da Casa Branca referiu-se ao adversário político como "prefeito comunista".

Durante discurso, Mamdani prometeu "inaugurar uma geração de mudanças", rejeitando as políticas adotadas pelo republicano. "Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o elegeu", disparou.

O prefeito eleito também afirmou que sua vitória noite é para todos os nova-iorquinos, de taxistas a cozinheiros. "Esta noite, demos um passo do velho para o novo", disse para a uma multidão de apoiadores no Brooklyn.

Mamdani prosseguiu dizendo que, nesta era, ele entregaria aos nova-iorquinos "uma visão ousada", em vez de desculpas. Prefeito pediu que presidente aumente som: "Para chegar a qualquer um, terá que passar por todos".

Quem é Zohran Mamdani?

Com mais de 87% das urnas apuradas, Zohran Mamdani foi eleito com 50,4% dos votos. O então deputado estadual de 34 anos se tornou o prefeito mais à esquerda da cidade em décadas após o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa.

Filho de imigrantes, ele se autointitula um socialista democrata Oriundo da ala progressista do partido, Mamdani conquistou o eleitorado com ideias heterodoxas como o congelamento dos aluguéis da cidade para reduzir os aumentos, a criação de supermercados da prefeitura com parcerias locais para manter os preços baixos, ônibus grátis em toda a cidade e creches gratuitas para nova-iorquinos de 6 semanas a 5 anos de idade.

Primeiro mulçumano a comandar a cidade

Mamdani nasceu em Kampala, em Uganda, de pais indianos. Ele se mudou para a Cidade do Cabo, na África do Sul, aos 5 anos, e chegou a Nova York aos 7. Mamdani se tornou um cidadão americano apenas em 2018, depois de sua faculdade.

Seus pais são intelectuais conhecidos em seus meios. A mãe do político de 34 anos é Mira Nair, uma cineasta indiana que já foi indicada ao Oscar de melhor filme internacional pelo filme Salaam Bombay!. Já seu pai é Mahmood Mamdani, um professor de antropologia da Universidade de Columbia.

Ele se formou em 2014 na Bowdoin College, no Estado do Maine, onde se graduou em estudos africanos. Após a faculdade, Mamdani trabalhou como conselheiro de prevenção de execuções hipotecárias em Queens, um dos cinco distritos da cidade de Nova York, e teve uma breve carreira como rapper.

Na política, ele iniciou a trajetória trabalhando em campanhas para candidatos democratas em Queens e Brooklyn. Em 2020, ele derrotou um incumbente de quatro mandatos e se tornou deputado estadual de Nova Iorque. Ele foi reeleito duas vezes antes de se candidatar à prefeitura.

Ele surpreendeu ao vencer as primárias do Partido Democrata, principalmente por ser um político pouco conhecido pelos americanos. Ao ser eleito, Mamdani se torna o primeiro muçulmano a comandar a cidade e um dos prefeitos mais jovens da história de Nova York.

