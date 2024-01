Presidente de Portugal convoca eleições após dissolver Parlamento | A TARDE

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, confirmou a convocação de novas eleiçõs legislativas antecipadas para 10 de março, de acordo com decreto publicado nesta segunda-feira, 15. Esta é a nona dissolução do Parlamento português desde a redemocratização do país, em 1974.

O decreto oficializa anúncio feito pelo presidente em novembro após a demissão do primeiro-ministro, António Costa, por conta da Operação Influencer. Ele é acusado de tráfico de influência em concessões de exploração de lítio no norte de Portugal, um projeto para a criação de uma central de hidrogênio no porto de Sines e o investimento em um data center na região.

Uma série de prisões e buscas levaram, inclusive, ao indiciamento do chefe de gabinete de Costa e do ministro de Infraestruturas.

Eleições em 8 semanas

Segundo a Constituição de Portugal, cabe ao presidente da República dissolver a Assembleia da República, depois de ouvir todos os partidos nela representados. E assim aconteceu imediatamente após a demissão do primeiro-ministro, no dia 8 de novembro. Assim, os principais partidos já estão se preparando para as próximas eleições, que acontecerão em oito semanas.

O Partido Socialista português nomeou como novo secretário-geral Pedro Nuno Santos, em dezembro. A sigla está atualmente na frente das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas de opinião, mas não obtém a maioria absoluta.