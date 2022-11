Presidente polonês diz que não há 'prova' de quem disparou míssil

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse que não há evidências claras de quem disparou o míssil que matou duas pessoas em uma cidade polonesa nesta terça-feira (15), embora tenha dito que eram provavelmente de fabricação russa.

"No momento, não temos uma prova inequívoca de quem disparou o míssil, uma investigação está em andamento. Provavelmente foi fabricado na Rússia", declarou Duda a repórteres.

Entenda o caso

Duas pessoas morreram nesta terça-feira (15) durante um suposto bombardeio russo em Przewodów, no leste da Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia. A informação foi confirmada pelo corpo de bombeiros local, de acordo com a agência Reuters. A Polônia é país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que inclui potências como Estados Unidos, França e Reino Unido. A Rússia nega autoria do ataque.

Segundo a agência Associated Press, um alto funcionário da inteligência norte-americana, que não teve o nome revelado, afirma que a explosão foi causada por mísseis russos em um dia de intensos bombardeios ao solo ucraniano. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, declarou que está investigando as informações relatadas pela mídia.

— Estamos cientes de relatos da imprensa de que dois mísseis russos atingiram o interior da Polônia ou a fronteira com a Ucrânia. Neste momento, não temos informações corroborantes de que houve um ataque com mísseis. Estamos investigando mais — pontuou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.