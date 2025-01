Primeiras reféns são libertadas após cessar-fogo na Faixa de Gaza

A primeira fase do cessar-fogo vai durar 42 dias - Foto: EYAD BABA

As primeiras reféns foram libertadas da Faixa de Gaza pelo Hamas, horas após o cessar-fogo entre Israel e Hamas entrar em vigor neste domingo, 19. Além delas, 90 palestinos presos no território israelense também ganharam liberdade, como parte do acordo.

O cessar-fogo entre Israel e Hamas foi firmado no último dia 15 de janeiro, após mediação do Catar, Estados Unidos e Egito. O plano será implementado em três etapas, sendo a primeira delas a troca de reféns sob o domínio do Hamas por palestinos presos em Israel.

A primeira fase do cessar-fogo vai durar 42 dias. Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher são as três reféns soltas no primeiro dia de trégua na guerra em Gaza, que durou 15 meses. Elas foram libertadas com cerca de 1h30 de atraso em relação ao horário inicialmente previsto.

Em um comunicado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmam que as reféns já foram transferidas para o território israelense, após serem entregues à Cruz Vermelha pelo Hamas.

“Minutos atrás, Emily, Doron e Romi se reuniram com as forças das FDI e da ISA. Agora elas estão conosco e a caminho de casa. Elas estão a caminho do centro de recepção inicial das FDI, onde receberão cuidados médicos iniciais e serão reunidas com suas famílias. De lá, serão transferidas para um hospital”, disse o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari.

Romi Gonen, 24 anos, foi sequestrada pelo Hamas em outubro de 2023 no festival de música Supernova. Emily Damari, 28 anos, e Doron Steinbrecher, 31 anos, foram levadas do kibutz de Kfar Aza, localizado na fronteira sul entre Israel e a Faixa de Gaza.