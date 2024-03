Primeiros resultados e boca de urna indicam reeleição de Putin | A TARDE

Os primeiros resultados oficiais e dados de boca de urna indicam que presidente da Rússia, Vladimir Putin, será reeleito para um quinto mandato no poder. As primeiras informações divulgadas pela comissão eleitoral russa mostrou Putin com 87,85% dos votos.



As últimas urnas foram fechadas às 15h deste domingo, 17. A votação durou três dias, tendo começado na sexta-feira, 15. Putin enfrentou candidatos cuidadosamente selecionados pelo Kremlin. Ele chegou ao poder em 1999 e deve estender seu período à frente da nação por mais seis anos. A posse acontecerá em maio.

Diversos países levantaram suspeita sobre o processo eleitoral russo. Após a divulgação dos primeiros resultados, os Estados Unidos disseram que o pleito não foi livre e justo.

Quem é Vladimir Putin



Vladimir Putin nasceu em 7 de outubro de 1952. Ex-agente da KGB, uma unidade de espionagem e inteligência, ele entrou para a política em 1991.mTambém foi primeiro-ministro durante a Presidência de Dmitry Medvedev. Saiba mais quem é Vladimir Putin através desta matéria.