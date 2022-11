Príncipe Harry e Meghan Markle estão se divorciando, diz especialista

O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle chegou ao fim, segundo revelou a especialista na família real, Lady Colin. Em seu canal no Youtube, ela afirmou que o casal já está morando em casas separadas.

Segundo Colin, advogados foram acionados para acertar detalhes do divórcio e o anúncio ao público será feito em breve.

"O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa", afirmou Colin.

Segundo ela, a decisão partiu do príncipe e o ex-casal estaria aguardando orientações dos advogados quanto a divisão de bens e acerto de outras questões. O objetivo seria realizar tudo de forma discreta.

"Harry quis se separar de Meghan. Eles chegaram a um acordo de divórcio neste momento em que, supostamente, ainda estão juntos".

"De acordo com o que eu ouvi, e escutei isso de duas pessoas confiáveis, Meghan o 'empurrou' para uma direção a qual ele não queria ir... e agora ele sabe verdadeiramente quem ela é".