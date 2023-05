Príncipe Harry perde recurso para proteção policial no Reino Unido

O príncipe Harry perdeu, nesta terça-feira, 23, o recurso para impugnar a decisão do governo britânico de suspender sua proteção policial quando estiver no Reino Unido.

O filho mais novo do rei Charles III, o duque de Sussex, e sua esposa, Meghan, perderam a proteção das forças de segurança pagas pelo contribuinte quando decidiram abandonar a família real britânica, em 2020.

O casal, que mora na Califórnia, contratou a própria equipe de segurança particular nos Estados Unidos.

Harry afirma, entretanto, que sua equipe não tem jurisdição nem acesso a informações de inteligência para manter sua família segura em solo britânico.

O príncipe recorreu da decisão ao Ministério do Interior, que negou a possibilidade de pagar a segurança da família no Reino Unido com os seus fundos.

Nesta terça-feira, o juiz responsável pelo caso fechou a porta para novos processos.

Advogados do Ministério do Interior argumentaram, em uma audiência recente, que não é "apropriado" que as pessoas ricas "comprem" proteção que possa incluir agentes armados, quando foi decidido que o "interesse público não justifica" que recebam proteção especial com financiamento público.

A segurança do príncipe voltou a ser assunto na semana passada, quando Harry e sua esposa foram perseguidos de carro pelas ruas de Nova York por um grupo de paparazzi.

O incidente deu origem a relatos conflitantes, mas uma fonte próxima ao casal afirma que essa "perseguição" poderia ter sido "catastrófica".