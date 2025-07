Príncipe William vem ao Brasil premiar projetos de sustententabilidade

Príncipe William recebeu as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara na Semana da Ação Climática, em Londres - Foto: Frank Augstein | AFP

O Brasil será palco da cerimônia de premiação do 'Earthshot', prêmio que reconhece as iniciativas voltadas à sustentabilidade em todo o mundo. O anúncio foi feito pelo príncipe de Gales, William, criador do prêmio, que estará presente no Rio de Janeiro para o evento.

William recebeu as ministras Marina Silva do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, na Semana da Ação Climática, que ocorreu esta semana em Londres. Foi durante o encontro que o príncipe confirmou a realização do prêmio noRio de Janeiro, na semana que antecede a Conferência do clima, a COP 30.

A Semana da Ação Climática promoveu centenas de eventos espalhados pela capital britânica e reuniu autoridades, empresários e ativistas para debater medidas concretas contra as mudanças do clima. Foi uma espécie de esquenta para a COP 30. A premiação do Earthshot será no Museu do Amanhã, no Rio, no dia 5 de novembro.