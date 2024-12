Projeções apontam vitória de Yamandu Orsi no Uruguai

Yamandu Orsi deve levar a esquerda de volta ao poder no Uruguai - Foto: Reprodução X | Yamandu Orsi

Pesquisas eleitorais projetam a vitória de Yamandu Orsi nas eleições presidenciais do Uruguai. Segundo emissoras de TV do país platino, o esquerdista, que já havia sido o mais votado no 1º turno, deve ser declarado vencedor da eleição presidencial do país.

De acordo com o Canal 10, os dados das equipes de consulta projetam que Orsi teve 49,0% dos votos válidos, e o conservador Álvaro Delgado, 46,6%. Já o Canal 12, baseado na pesquisa Cifra, aponta que Orsi obtém 49,5% dos votos, contra 45,9% de Delgado.

A campanha de Orsi foi apoiada pelo ex-presidente José Mujica. O candidato da esquerda já trabalhou como professor de história e foi governador de uma das regiões do Uruguai. Já Delgado é aliado do atual presidente, Luis Lacalle Pou. Veterinário, ele atuou como secretário da Presidência.