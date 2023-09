Promotor anuncia que acusará filho de Biden por posse ilegal de arma

O promotor especial que investiga Hunter, filho do presidente americano, Joe Biden, anunciou que pretende acusá-lo até o fim do mês por posse ilegal de arma de fogo, indicam documentos judiciais divulgados nesta quarta-feira, 6.



Em um documento da corte, o promotor David Weiss diz que, segundo as normas do tribunal, um grande júri irá emitir a acusação até o próximo dia 29. A promotoria pretende fazê-lo “antes dessa data”, acrescenta.

Hunter Biden, 53, é acusado de evasão fiscal e aquisição de arma mesmo tendo admitido publicamente seu problema com drogas.

Em junho, o filho do presidente democrata chegou a um primeiro acordo com Weiss para se declarar culpado, no estado de Delaware, o que lhe permitiria evitar a prisão e um julgamento. No mês seguinte, no entanto, um juiz anulou o acordo. Em seguida, Hunter se declarou inocente da acusação de evasão fiscal.

O promotor especial disse em agosto que havia encerrado a investigação por evasão fiscal em Delaware, mas alertou que a mesma seria reaberta em outros estados.