Putin pede desculpas após queda de avião no Cazaquistão

- Foto: Issa Tazhenbayev / AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu neste sábado (28) que o sistema antiaéreo do país estava ativo na quarta-feira (25), e pediu desculpas a Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, pelo "incidente trágico" no espaço aéreo russo, segundo o Kremlin. No dia de Natal, avião da Azerbaijan Airlines tentou pousar antes de cair no Cazaquistão.

Comunicado emitido pelo Kremlin disse que "Vladimir Putin pediu desculpas pelo incidente trágico que ocorreu no espaço aéreo russo e mais uma vez expressou suas condolências profundas e sinceras às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos".

O documento ainda contextualiza a cena em que teria acontecido a queda da aeronave: "Naquele momento, Grozni, Mozdok e Vladikavkaz estavam sendo atacadas por veículos aéreos não tripulados ucranianos, e os sistemas de defesa aérea russos repeliram esses ataques", disse o Kremlin.

O presidente russo não indicou se o avião foi atingido por mísseis de seu país.

Como foi o acidente

O avião decolou de Baku, capital do Azerbaijão na quarta-feira (25), e aterrissaria em Grozny, capital da Chechênia. A companhia aérea declarou que a aeronave Embraer 190, que realizava o voo J2-8243, foi forçada a realizar um pouso de emergência a aproximadamente 3 km da cidade cazaque de Aktau.