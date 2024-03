Putin vence eleições na Rússia e segue no poder até 2030 | A TARDE

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu sua permanência no poder até 2030 ao vencer as eleições, conforme anunciado pela TV estatal Russia-24, neste domingo, 17. Segundo a Comissão Eleitoral Central, Putin obteve aproximadamente 87% dos votos, com cerca de 60% dos distritos eleitorais apurados até as 17h52 de hoje. Esses resultados já estavam em linha com as pesquisas de boca de urna divulgadas logo após o encerramento da votação.

O favoritismo de Putin foi evidente após três dias de votação, iniciada na sexta-feira, 15, e encerrada neste domingo por volta das 15h (horário de Brasília). Mais de 8 milhões de pessoas votaram online, de acordo com o órgão eleitoral.

Não havia concorrentes com chances reais de vitória, além de Putin. Os outros três candidatos, todos deputados, são amplamente considerados fantoches, tendo votado a favor da guerra na Ucrânia no Parlamento e expressado publicamente seu apoio a Putin.

A Rússia, o maior país do mundo em área territorial, com uma população de 141 milhões de habitantes, optou por um período de votação de três dias para abranger regiões com 11 fusos horários diferentes. Cerca de 114 milhões de eleitores, incluindo ucranianos convocados a votar nos territórios ocupados por tropas russas, estavam aptos a votar.

Putin está no poder há 24 anos, tornando-se o presidente mais duradouro da Rússia desde Josef Stalin, da época da União Soviética. Com a reeleição praticamente garantida, ele terá a oportunidade de superar os quase 30 anos de Stalin no comando, uma vez que em 2020 alterou a Constituição para estender seu mandato até 2036.