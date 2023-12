Quatro pessoas morrem em ataque com faca em NY | A TARDE

Um ataque de facas no Queens, em Nova York, deixou quatro pessoas mortas, entre elas, duas crianças na madrugada de domingo, 3. Outras três pessoas ficaram feridas

A polícia foi acionada e encontrou as vítimas em uma casa que havia sido incendiada. O suspeito do sexo masculino esfaqueou dois policiais antes de ser baleado por um dos policiais feridos. O suspeito chegou a ser levado ao hospital, mas morreu assim que chegou à emergência.

Em uma coletiva de imprensa no Hospital Jamaica, em Nova York, a polícia confirmou que recebeu uma ligação de uma mulher jovem afirmando que o primo dela estava matando os familiares. Quando chegaram, os agentes viram um homem saindo com uma mala, que sacou uma faca, esfaqueou um policial no pescoço e no peito, e o segundo policial na cabeça.

O Corpo de Bombeiros de Nova York chegou ao local para conter o incêndio, e encontraram os corpos de outras três pessoas dentro da casa: um menino de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem na casa dos 30 anos.

A polícia de Nova York identificou o suspeito como Courtney Gordon. Ele tinha 39 anos e já havia sido preso por violência doméstica anteriormente.

*Com informações da BBC News