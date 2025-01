Queda de avião deixa dezenas de mortos no Cazaquistão

Avião tinha a Rússia como destino - Foto: AFP

Uma aeronave da Embraer caiu, nesta quarta-feira, 25, na região de Aktau, Cazaquistão. O avião tinha 62 passageiros e cinco tripulantes, e tinha a Rússia como destino.

Ao todo, 28 pessoas sobreviveram, de acordo com autoridades do Cazaquistão. Um vídeo mostra o momento da queda da aeronave operada pela Azerbaijan Airlaines. O avião aparece em chamas no momento em que chega ao solo.

De acordo com o Ministério de Emergências, os bombeiros conseguiram apagar as chamas. Os sobreviventes foram levados para um hospital da região.