Queda de helicóptero em Madrid deixa três feridos | A TARDE

Um helicóptero caiu em Madrid, na Espanha, na manhã desta sexta-feira, 1º. Segundo informações, três pessoas ficaram feridas no acidente que ainda não teve causa divulgada. Dos feridos, dois estavam ocupando a aeronave, enquanto o terceiro passava pela rodovia no momento da queda.

A aeronave caiu nas proximidades do recinto ferial Ifema, onde até a esta quinta-feira estava acontecendo a feira de aviação European Rotors. Segundo a Guarda Civil, o incidente foi registrado às 10h20 (6h20 em Brasília).

Um dos feridos deixou o helicóptero por conta própria, enquanto o outro precisou ser resgatado pelos bombeiros. No hospital, um foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico leve e o outro com uma possível fratura de fêmur. O motorista que passava pelo local teve cortes leves causados pelo rompimento dos vidros do seu carro, foi atendido e liberado.

A investigação do acidente será realizada pela equipe Pegaso, responsável pela segurança do espaço aéreo do Comando da Guarda Civil de Madri.

Veja vídeo:





Queda de helicóptero em Madrid deixa três feridos Reprodução