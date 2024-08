Rapper é morta a tiros durante encontro com fãs: VÍDEO

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A rapper Alliauna Green, conhecida como Tan DaGod, foi morta a tiros no sábado, 20, durante um encontro com fãs, em uma loja de produtos de beleza de Oakland, nos Estados Unidos. Ela tinha 27 anos de idade.



De acordo com informações da imprensa local, testemunhas contaram que, momentos antes do crime, a rapper teria discutido com um grupo de cerca de seis homens que usavam máscaras.



Uma das pessoas no local afirmou à imprensa que a rapper parecia ser o único alvo do atirador



“Ele estava mirando somente nela, porque eu vi. Ele não estava atirando em todo mundo, ele estava atirando somente nela. Ela estava se apresentando lá, e esse cara com um capuz simplesmente entrou pela porta e começou a atirar. Todo mundo se abaixou e se escondeu atrás dos carros.”



Um vídeo postado nas redes sociais mostra jovens cantando e dançando no local, quando os tiros começam.

Assista ao vídeo abaixo:

A rapper chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.