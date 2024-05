Relógio de ouro do homem mais rico do Titanic vai a leilão | A TARDE

Um relógio, que pertencia a John Jacob Astor, o homem mais rico a bordo do navio Titanic, que afundou em 1912, vai a leilão. Neste sábado, 27, o relógio deve ser leiloado na cidade de Devizes, na Inglaterra. A casa de leilões Henry Aldridge & Son que faz a venda.

De acordo com a imprensa inglesa, estima-se que o relógio deve ser vendido por um valor entre 100 mil e 150 mil libras (de R$ 640 mil a R$ 958 mil, pela cotação atual). O relógio é de ouro 14 quilates e tem a gravura JJA (de John Jacob Astor).

Quem era John Jacob Astor

De acordo com o o jornal inglês “The Guardian”, o leiloeiro Andrew Aldridge afirmou que Astor não era apenas o passageiro mais rico a bordo do Titanic, mas também um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio estimado em cerca de US$ 87 milhões – o equivalente a bilhões de dólares hoje em dia. Ele era o bisneto de um homem que ficou rico com o comércio de peles no século 19.