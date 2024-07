Revista elege 10 melhores cidades para se viver no mundo; veja lista

O Palácio Belvedere é um dos pontos turíticos da melhor cidade do mundo para se viver - Foto: Sami Ullah | Unsplash

A revista inglesa “The Economist” elegeu, em sua publicação desta semana, as 10 melhores cidades do mundo para viver, considerando critérios como estabilidade, saúde, cultura, meio ambiente, educação e infraestrutura em cada local.

O setor de pesquisa da revista, chamado de Economist Intelligence, avaliou diversas grandes cidades do mundo, dando notas de 1 a 100 para cada um desses critérios. As 10 primeiras do ranking receberam a nota máxima em educação.

Campeã do ranking pelo terceiro ano consecutivo, Viena (Áustria) recebeu nota 100 também em outros critérios, como estabilidade, saúde e infraestrutura.

Confira abaixo a lista completa:

1. Viena (Áustria)



Viena recebeu nota 100 em educação, saúde, estabilidade e infraestrutura | Foto: Jacek Dylag | Unsplash

2. Copenhague (Dinamarca)

Copenhague em um dia nublado | Foto: Marco Chilese | Unsplash

3. Zurique (Suíça)

Rio Limmat, em Zurique | Foto: Aho | Unsplash

4. Melbourne (Austrália)

Princes Bridge, em Melbourne | Foto: Denise Jans | Unsplash

5. Calgary (Canadá)

Centro de Calgary, no Canadá | Foto: Kyler Nixon | Unsplash

6. Genebra (Suíça)

Pont du Mont-Blanc, em Genebra, na Suíça | Foto: Meizhi Lang | Unsplash

7. Sydney (Austrália)

Sydney foi sede dos Jogos Olímpicos de 2000 | Foto: Dan Freeman | Unsplash

8. Vancouver (Canadá)

Vancouver, no Canadá | Foto: Aditya Chinchure | Unsplash

9. Osaka (Japão)

Osaka, no Japão | Foto: Roméo A. | Unsplash

10. Auckland (Nova Zelândia)