Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Roma faz estação de metrô debaixo do Coliseu e cria museu subterrâneo

Vitrines e painéis multimídia expõem centenas de objetos encontrados durante as escavações

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

18/12/2025 - 12:13 h
Estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações
Estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações -

A cidade de Roma, na Itália, acaba de inaugurar duas estações da Linha C de seu metrô, transformando o trajeto diário em uma jornada pela história. As estações Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia abrem as portas, após anos de complexas obras, revelando tesouros arqueológicos.

Artefatos da Roma Antiga do século II a.C
Artefatos da Roma Antiga do século II a.C | Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A estação Colosseo, construída sob o anfiteatro, funciona como um museu subterrâneo, onde os passageiros podem contemplar relíquias que remontam ao século II a.C.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em vitrines e painéis multimídia, estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações, como vasos, pratos de cerâmica e ruínas de uma piscina de água fria e um banho termal de uma habitação do século I.

Imagem ilustrativa da imagem Roma faz estação de metrô debaixo do Coliseu e cria museu subterrâneo
| Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

Descobertas foram feitas em 28 poços antigos, incluindo grampos de cabelo, lâmpadas de óleo em formato fálico, tubos de irrigação e facas. Para proteger o Coliseu e o vasto lençol freático, as obras exigiram o uso de técnicas avançadas, como o congelamento do solo, minimizando a vibração e o risco ao patrimônio.

Estação Porta Metronia

Estação de metrô Coliseu, em Roma
Estação de metrô Coliseu, em Roma | Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A estação Porta Metronia, inaugurada a 30 metros de profundidade, também é palco de descobertas. Foram encontrados os restos de um quartel militar imperial do século II d.C., com mais de 1000 metros quadrados de salas, mosaicos e afrescos.

A prefeitura de Roma planeja abrir um museu definitivo na estação em fevereiro , para exibir a estrutura do quartel, juntamente com as casas de um comandante militar e de um centurião.

Linha C e novas descobertas

Imagem ilustrativa da imagem Roma faz estação de metrô debaixo do Coliseu e cria museu subterrâneo
| Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A Linha C, que já custou cerca de 7 bilhões de euros, deve ser concluída em sua totalidade até 2035, com a ambição de transportar 600 mil passageiros por dia e aliviar o tráfego de Roma.

A próxima inauguração, prevista para 2033, será a estação Piazza Venezia, que alcançará 48 metros de profundidade. Durante as escavações neste local, arqueólogos encontraram três medalhas de bronze do século 15, com a efígie do Papa Paulo II, dentro de um vaso de terracota.

Veja como ficou

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Roma (@roma)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

coliseu Itália Roma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x