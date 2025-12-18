Roma faz estação de metrô debaixo do Coliseu e cria museu subterrâneo

Estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações - Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A cidade de Roma, na Itália, acaba de inaugurar duas estações da Linha C de seu metrô, transformando o trajeto diário em uma jornada pela história. As estações Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia abrem as portas, após anos de complexas obras, revelando tesouros arqueológicos.

Artefatos da Roma Antiga do século II a.C | Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A estação Colosseo, construída sob o anfiteatro, funciona como um museu subterrâneo, onde os passageiros podem contemplar relíquias que remontam ao século II a.C.

Em vitrines e painéis multimídia, estão expostos centenas de objetos encontrados durante as escavações, como vasos, pratos de cerâmica e ruínas de uma piscina de água fria e um banho termal de uma habitação do século I.

| Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

Descobertas foram feitas em 28 poços antigos, incluindo grampos de cabelo, lâmpadas de óleo em formato fálico, tubos de irrigação e facas. Para proteger o Coliseu e o vasto lençol freático, as obras exigiram o uso de técnicas avançadas, como o congelamento do solo, minimizando a vibração e o risco ao patrimônio.

Estação Porta Metronia

Estação de metrô Coliseu, em Roma | Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A estação Porta Metronia, inaugurada a 30 metros de profundidade, também é palco de descobertas. Foram encontrados os restos de um quartel militar imperial do século II d.C., com mais de 1000 metros quadrados de salas, mosaicos e afrescos.

A prefeitura de Roma planeja abrir um museu definitivo na estação em fevereiro , para exibir a estrutura do quartel, juntamente com as casas de um comandante militar e de um centurião.

Linha C e novas descobertas

| Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

A Linha C, que já custou cerca de 7 bilhões de euros, deve ser concluída em sua totalidade até 2035, com a ambição de transportar 600 mil passageiros por dia e aliviar o tráfego de Roma.

A próxima inauguração, prevista para 2033, será a estação Piazza Venezia, que alcançará 48 metros de profundidade. Durante as escavações neste local, arqueólogos encontraram três medalhas de bronze do século 15, com a efígie do Papa Paulo II, dentro de um vaso de terracota.

