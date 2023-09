Rússia acusa Ucrânia de enviar mísseis para a Crimeia

A Rússia acusou a Ucrânia de ter enviado mísseis para a cidade portuária de Sebastopol, na Crimeia. O ataque teria acontecido nesta quarta-feira, 13. Após a ação militar, 24 pessoas ficaram feridas e dois navios que estavam em reparação foram danificados.

“Esta noite, as forças armadas ucranianas realizaram um ataque com 10 mísseis de cruzeiro na fábrica de reparação naval de S. Ordzhonikidze. Dois navios em reparação foram danificados”, publicou Ministério da Defesa russo em mensagem divulgada pelo Telegram.

Ainda de acordo com as informações, a defesa antiaérea derrubou sete mísseis de cruzeiro. Pelas redes sociais, o governador russo de Sebastopol, Mikhail Razyojayev, relatou que houve um incêndio no local afetado e que os serviços foram convocados para apagar.

Três drones navais que tentaram atacar um grupo de navios da frota russa foram destruídos no Mar Negro. Em comunicado, Moscou divulgou que “o navio-patrulha Vasily Bykov destruiu todos os barcos não tripulados” e pediu que vídeos do acontecimento não fossem compartilhados "para não ajudar o inimigo".

Alvo frequente de ataques, a Crimeia é uma região ucraniana anexada pela Rússia em 2014. Sebastopol é a base portuária da Rússia, que fica localizada no Mar Negro.