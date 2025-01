Rússia faz grande ataque à infraestrutura energética da Ucrânia

- Foto: AFP

Na manhã desta quarta-feira, 25, a Rússia realizou ataques com mísseis de cruzeiro e balísticos contra o sistema de energia e diversas cidades na região leste da Ucrânia, segundo informações do ministro da Energia ucraniano e de autoridades locais.

Em Kharkiv, localizada no nordeste da Ucrânia, pelo menos seis pessoas ficaram feridas em decorrência de um ataque com mísseis, conforme relatado pelo governador Oleh Syniehubov. As forças aéreas da Ucrânia confirmaram o uso de mísseis balísticos nos ataques à cidade, enquanto Syniehubov declarou, por meio do aplicativo Telegram, que a infraestrutura civil não residencial sofreu danos significativos.

Na região de Dnipropetrovsk, o governador Serhiy Lysak afirmou no Telegram que o Exército russo tem realizado ataques intensos desde as primeiras horas da manhã, com o objetivo de destruir o sistema de energia local. "O Exército russo está tentando sabotar o fornecimento de energia na região", declarou Lysak.

German Galushchenko, ministro da Energia da Ucrânia, também se manifestou sobre os ataques em sua página no Facebook, apontando que a Rússia está promovendo uma ofensiva concentrada contra o setor energético. Como medida preventiva, o operador do sistema de transmissão de energia implementou restrições no fornecimento elétrico para mitigar os impactos dos ataques.

Mais cedo, as autoridades ucranianas emitiram um alerta aéreo em todo o território nacional em resposta ao lançamento de mísseis de cruzeiro pela Rússia, reforçando a situação de tensão e o risco para a população civil.