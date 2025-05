São João: veja como data é celebrada em outros países

Desfile de São João em Quebec, Canadá - Foto: Divulgação\ Prefeitura de Quebec

Após o Carnaval, muita gente já começa a pensar em uma das festas mais tradicionais do Brasil: o São João. Celebrada com muita música, comida típica, quadrilhas e fogueiras, a tradição tem raízes que vão muito além do território brasileiro. A festa teve origem antes mesmo da Idade Média, ligada a antigos rituais pagãos do solstício de verão, que depois foram incorporados pela Igreja Católica em homenagem a São João Batista.

Faltando pouco mais de um mês para a celebração na Bahia, o MASSA! separou alguns países que também comemoram a tradição — cada um com seus costumes. Confira tudo:

Portugal

São João de Porto, Portugal | Foto: Divulgação\ Prefeitura de Porto

O São João chegou ao Brasil através de Portugal, que mantém a tradição firme até hoje. No Porto, cidade ao norte do país, as ruas se enchem de gente no dia 24 de junho. Mas em vez de canjica e milho cozido, por lá o cardápio tem sardinha na brasa, churrasco e outros pratos típicos da época.

Uma das tradições da festa é o martelinho de plástico: os portugueses batem de leve na cabeça de quem passa na rua — amigos ou desconhecidos. À noite, balões tomam o céu e um show de fogos à beira do Rio Douro fecha a celebração.

França

São João de Vogles, na França | Foto: Reprodução

Já na França, o São João é chamado de Fête de la Saint-Jean, e tem uma pegada ainda mais antiga. Tem quem diga que foi da França que essa tradição começou a rodar pela Europa.

A principal marca da festa são as grandes fogueiras, em volta das quais as pessoas dançam em celebração. Essa tradição, trazida depois para o Brasil, deu origem às famosas quadrilhas. E mesmo sendo uma festa com raízes pagãs, a França mantém viva a tradição com direito a missa em homenagem ao santo.

Espanha

Festival de São João em Alicante, Espanha | Foto: Reprodução / Portal de turismo oficial da Espanha

Ainda na Europa, na Espanha, o São João também tem vez — mas com muitas caras diferentes, dependendo da região.

Em Soria, no norte, o destaque é para uma prova de resistência: homens caminham pelas brasas ainda quentes, com outra pessoa nas costas, depois da queima de mil quilos de madeira em frente à igreja Virgen de la Peña.

Já em Alicante, no sul, a festa é mais colorida: esculturas gigantes feitas de papel machê são queimadas em grandes fogueiras. Desfiles animam as ruas e os moradores enfeitam o caminho com flores e quitutes.

Canadá

Desfile de São João em Quebec, Canadá | Foto: Divulgação\ Prefeitura de Quebec

No Canadá, mais especificamente na província de Quebec, o São João virou até feriado oficial. Com raízes francesas, a festa ganhou um tom mais patriótico: no dia 24 de junho, o povo vai pras ruas para celebrar a cultura francófona com desfiles, esculturas representando personagens históricos, fogueiras, shows e fogos de artifício.

Noruega

Sankthans, uma festa religiosa em memória de João Batista, Noruega | Foto: Reprodução

Na Noruega, a festa é chamada de Sankthans (abreviação de Sankt Hans Aften), e celebra o solstício de verão, a noite mais clara do ano no hemisfério norte.

O costume por lá é reunir a comunidade em jantares ao ar livre com churrasco, bolinhos de canela, arroz doce e frutas da estação. Flores enfeitam tudo, e brincadeiras tradicionais completam a festa.

Uma simpatia curiosa: quem coloca sete flores do verão debaixo do travesseiro na noite de São João pode sonhar com seu futuro amor.

Suécia

Celebração do solstício de verão em Årsnäs,Suécia | Foto: Reprodução

Além disso, ainda no hemisfério norte, a Suécia também celebra o São João, que é conhecido como Midsommar- sim, como no filme, e é levado tão a sério que chega a ser mais importante que o Natal.

A festa comemora o solstício de verão com muita música e danças em volta de um grande mastro decorado. Adultos, crianças e idosos jogam flores e folhas ao redor do mastro em um ritual alegre. Nada de milho e pamonha por lá, a tradição sueca é servir o que está em plena safra: batatas, morangos e arenque são os protagonistas da mesa.

E mesmo sem Santo Antônio por perto, tem simpatia também: moças montam buquês com sete (ou nove) flores diferentes e colocam debaixo do travesseiro na esperança de sonhar com o futuro marido.

Peru

O “rei Inca” entrando na Plaza de Armas (também chamada Plaza del Guerrero), em Cusco, Peru | Foto: Rainbowasi (CC BY-SA 2.0)

No Peru, o dia 24 de junho carrega mais de um significado. A data marca tanto o Inti Raymi, antigo ritual inca que celebra o deus Sol no solstício de inverno, quanto a Fiesta de San Juan, especialmente importante na região amazônica.

Enquanto o Inti Raymi é celebrado com cerimônias tradicionais em Cusco, a festa de São João mistura elementos católicos e indígenas. Nas cidades amazônicas, como San Martín e Madre de Dios, a data é uma das mais esperadas do ano, com banhos de rio para purificação, procissões, fogueiras, música, dança e comida típica.

Na véspera, o fogo é usado como símbolo de cura e renovação. No dia seguinte, a missa e a procissão tomam conta das ruas, com direito a uma dança coletiva ao redor de uma palmeira cheia de presentes.