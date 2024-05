Saúde de Charles III piora e planos do funeral são revisados | A TARDE

O rei Charles III, de 75 anos, está enfrentando desafios em sua saúde enquanto passa por um tratamento para o câncer de próstata. Uma fonte próxima à família real britânica revelou ao site americano Daily Beast que a preocupação com a saúde do rei levou a atualizações frequentes nos preparativos para seu funeral por parte da Coroa Britânica.

Essas atualizações visam assegurar que os planos funerários estejam sempre organizados e seguros, evitando imprevistos durante a cerimônia. Oficiais militares confirmaram que o dossiê Operação Ponte Menai, responsável pelos detalhes do evento, é regularmente revisado, embora não tenham indicado mudanças iminentes.

Desde o falecimento da rainha Elizabeth II, mãe de Charles, em 8 de setembro de 2022, os preparativos para o funeral do rei têm sido meticulosamente elaborados. O roteiro do evento, com centenas de páginas, recebeu o título de Operação Ponte Menai, seguindo a tradição de batizar planos funerários com referências a pontes. A escolha da Ponte Menai, que conecta a ilha de Anglesey ao continente galês, como referência para os planos de Charles III.

O planejamento minucioso do funeral inclui uma ampla operação de segurança, considerando a presença de personalidades globais proeminentes. Medidas de segurança, desde defesa antimísseis até proteção contra ameaças isoladas, estão sendo cuidadosamente planejadas para garantir uma cerimônia impecável. Qualquer alteração nos planos é realizada com máximo cuidado e preparo.

Charles assumiu o trono britânico em setembro de 2022, após o falecimento de sua mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos. Sua coroação ocorreu em uma cerimônia realizada em maio de 2023. O próximo na linha sucessária é o Príncipe William.