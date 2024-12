Signo Chinês: saiba o que é e descubra o seu

Entenda o horóscopo chinês - Foto: Reprodução | AFP

Chegado o final do ano, as palavras mais pesquisadas são "signo" e "horóscopo chinês". Isso se deve ao fato de que, ao contrário do ocidente, onde os signos são determinados pelo mês de nascimento, o horóscopo chinês é definido pelo ano de nascimento e segue um calendário lunissolar [leva em conta tanto as fases da Lua quanto o ciclo solar].

Assim, o ano novo chinês, que varia entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, não coincide com o calendário gregoriano. Esse contexto gera um crescente interesse das pessoas em descobrir as características do seu signo e as previsões para o próximo ano.

Os signos atribuídos pelo seu ano nascimento seriam como as pessoas veem você ou como você se apresenta aos outros. Além disso, existe o animal interno, que representa o que motiva uma pessoa, ditando sua vida amorosa e personalidade interior, sendo definido pelo mês de nascimento. E ainda há o animal secreto, dado pela hora de nascimento, sendo esse seu signo, na qual sua personalidade se baseia, e para defini-lo, deve-se atentar a posição solar, não ao horário que aparece no relógio em si. Ou seja, uma pessoa pode parecer um dragão, ser uma cobra internamente e secretamente um boi.

Além disso, em cada ano, um signo é dominado por um dos cinco elemento da natureza, sendo eles:

-Madeira: Tigre, Coelho e Dragão

-Fogo: Cobra e Cavalo

-Terra: Boi, Cabra e Cachorro

-Metal: Macaco e Galo

-Água: Rato e Porco

Somado a isso, o elemento da natureza é definido pelo último algarismo do ano de nascimento:

-Metal: 0 e 1

-Água: 2 e 3

-Madeira: 4 e 5

-Fogo: 6 e 7

-Terra: 8 e 9

O período de horas que rege um dos signos é de 2h, sendo eles:

RATO-23:00 à 1:00

BOI-1:00 às 3:00

TIGRE-3:00 às 5:00

COELHO-5:00 às 7:00

DRAGÃO-7:00 às 9:00

SERPENTE-9:00 às 11:00

CAVALO-11:00 às 13:00

CARNEIRO-13:00 às 15:00

MACACO-15:00 às 17:00

GALO-17:00 às 19:00

CÃO-19:00 às 21:00

JAVALI-21:00 às 23:00

Logo, o ciclo completo do horóscopo chinês tem 60 anos e somando um total de 8.640 combinações, cinco elementos, 12 animais, 12 meses, 12 horas do dia.

O ano de 2025, de acordo com o calendário chinês, começa no dia 29 de janeiro, dando início ao Ano da Serpente.

Confira seu signo e o que ele significa:



-Rato:

Seus principais pontos são a curiosidade, a habilidade de enfrentar desfios, inteligência;

- Boi:

Um líder nato, sempre consciente, honesto e ouvinte;

-Tigre:

Impulsivo e focado em seus objetivos, além de muito dinâmico com suas ações;

-Coelho:

Costuma ser amoroso e de uma ótima companhia, também é expert em resolver conflitos;

-Dragão:

Resistente, muito fiel, flexível e pode ser egocêntrico, pode ser rude as vezes com quem está ao seu redor;

-Serpente:

Um ótimo analisador, passional, ciumento e metódico.

-Cavalo:

É um amante da vida, sempre buscando a independência;

-Cabra:

Integro e sincero, conseguindo o que quer ser usar da força;

-Macaco:

Muito original e adaptativo, sabe improvisar, além de ser confiante

-Galo:

Perfeccionista e de fácil relacionamento, confiante em ambientes que conhece;

-Cão:

São honestos e altruístas, além de muito constante em suas ações;

-Porco:

Bondoso e corajoso, porém pode ser ingênuo e temperamental.