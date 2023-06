Sobe para 288 o número de mortos em acidente com trens na Índia

O número de mortos no acidente com trens na Índia subiu para 288, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais. O acidente, ocorrido nesta sexta-feira, 2, deixou cerca de 900 feridos no distrito de Odisha, no leste da Índia.

Um trem de passageiros colidiu de frente com uma composição de carga. Segundo autoridades locais, o Coromandel Express, como é conhecido o trem de passageiros, estava em rota de Calcutá para Chennai.

Segundo relatos do jornal "The Times of India", o motor do trem Coromandel acabou sobrepondo-se ao trem de carga após o impacto, resultando no descarrilamento de seus 22 vagões. Como resultado, três dos vagões desviaram para uma linha paralela e colidiram com a parte traseira de um terceiro trem, o Yeshwantpur-Howrah Express, que passava pelo local no mesmo momento.

Os trilhos da ferrovia sofreram danos significativos, com vários vagões completamente destruídos no local do acidente. Alguns compartimentos ficaram empilhados uns sobre os outros devido à força da colisão.

Equipes de resgate foram acionadas e trabalharam para socorrer os passageiros feridos e garantir a segurança do local.

Investigações estão em andamento para determinar as causas do acidente e responsabilidades, além de avaliar os danos causados à infraestrutura ferroviária.