Sobrevivente do Holocausto e especialistas comentam gesto de Elon Musk

Chanceler alemão repudiou gesto de empresário também dono da Tesla - Foto: Alain Jocard | AFP

O empresário Elon Musk ficou entre os nomes mais falados na rede social X nos “Assuntos do Momento”, na última segunda-feira, 20, após fazer um gesto que os internautas e especialistas apontam como semelhante a uma saudação nazista, antes do discurso de Donald Trump. A informação é do Correio Braziliense.

O dono da Tesla realizou o movimento em pronunciamento do retorno do presidente republicano à Casa Branca. Elon Musk bateu no peito com a mão direita e estendeu o braço, abertamente. Depois, virou-se e repetiu o gesto.

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em pronunciamento no Fórum Econômico Mundial, em Davos, repudiou o gesto do empresário. "Temos liberdade de expressão na Europa e na Alemanha, todos podem dizer o que quiserem", disse o líder alemão. "O que não aceitamos é que isso seja apoiar posições de extrema-direita, e é isso que eu gostaria de repetir." Musk publicou o vídeo com a declaração do chanceler e respondeu: "Vergonha de você".

O especialista em nazismo e fascismo, Gabriel Waldman, 86 anos, que escapou da morte aos 6 anos junto à mãe na Segunda Guerra Mundial, em uma Budapeste ocupada pelos nazistas, e teve a família paterna assassinada nos campos de concentração comentou sobre o ocorrido.

"Não acho que Musk seja antissemita e que tenha sido um gesto deliberado de saudação nazista. Pode ter sido um gesto espontâneo, especialmente sabendo que Trump é amigo de Israel. Mas existem certas coisas que devem ser evitadas, por serem muito estigmatizadas. Por exemplo, a ópera Lohengrin, do compositor alemão Richard Wagner; o braço em riste; e a suástica. Elas lembram o nazismo e os 6 milhões de assassinatos", explicou. "Foi muita ingenuidade de Musk, se realmente foi uma coisa não deliberada."

Já o estudioso sobre a extrema direita pela Universidade de Dortmund, Diek Borstel disse que o gesto pareceu transmitir a ideia de saudação nazista. "Em última análise, garante muita atenção ao bilionário. A reação dele se assemelha à do extremismo de direita moderno: primeiro, provocar as pessoas com gestuais nazistas; depois, ante protestos, afirmar que não era essa a intenção", exemplificou.

O professor de história contemporânea da Universidade de Michigan e autor de Nazism as Fascism: Violence, Ideology, and the Ground of Consent in German (Nazismo como Fascismo: Violência, Ideologia e a Base do Consentimento em Alemão), Geof Elley afirmou acreditar que, "em um nível vago, mas potencialmente visceral, Musk certamente conhece a saudação de Adolf Hitler e a crueza de seu significado — do nacionalismo branco excludente, xenófobo e racialmente compreendido, com sua ambição política autoritária e autocrática".

"O gesto fornece um símbolo que comunica o poder do momento, seja como mensagem aos simpatizantes, seja como ameaça aos oponentes. "Eu ficaria surpreso se Musk tivesse algum conhecimento ou compreensão bem desenvolvida do que o nazismo representou, historicamente. A sua pior violência antissemita e tendências genocidas, presumivelmente, ainda estão fora de questão. Ele certamente rejeitaria esse conjunto de conotações. Mas, para um homem egoísta e movido pelo poder, como Musk, esse tipo de afiliação detalhada não vem ao caso", analisou.

Confira vídeo de Elon Musk fazendo o gesto: