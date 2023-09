"Sol bebê" é fotografado por telescópio James Webb, da Nasa

O telescópio espacial James Webb, da agência espacial norte-americana (Nasa), conseguiu capturar um fluxo supersônico de uma estrela jovem, apelidada de "Sol Bebê". Cientistas afirmam que a imagem é de uma região luminosa que fica em volta de estrelas recém-nascidas, conhecida como Herbig-Haro (HH).

O HH é formado por jatos de gás expelidos dos corpos que "acabaram" de nascer. Batizado como HH211, as ondas de choque têm velocidade muito alta e brilho de forte intensidade. A massa é equivalente a 8% do Sol, significando que o novo fluxo ainda vai crescer.

“A imagem infravermelha é poderosa no estudo de estrelas recém-nascidas e seus fluxos, porque essas estrelas ainda estão invariavelmente incorporadas no gás da nuvem molecular na qual se formaram. A emissão infravermelha dos fluxos da estrela penetra no gás obscurecedor e na poeira, tornando um objeto Herbig-Haro, como o HH 211, ideal para observação com os sensíveis instrumentos infravermelhos de Webb”, diz o texto da Nasa.

Cientistas da Nasa acreditam que a análise do "Sol Bebê" representa uma oportunidade de compreender com mais profundidade como é o início da vida de uma estrela parecida com o astro-rei. Também é um passo importante para descobrir novos segredos de como funciona o universo.