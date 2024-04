Soldados israelenses brincam com roupas íntimas femininas em Gaza | A TARDE

Fotos e vídeos mostrando soldados israelenses brincando com roupas íntimas femininas encontradas em lares palestinos viralizaram nas redes sociais.

Em um vídeo, um deles senta-se em uma poltrona em uma sala em Gaza, sorrindo, com uma arma em uma das mãos e pendurando roupas íntimas de cetim branco na outra, sobre a boca aberta de um companheiro deitado em um sofá.

Em outra publicação, outro soldado está sentado em cima de um tanque segurando um manequim feminino vestido com um sutiã preto e capacete e diz: “Encontrei uma linda esposa, um relacionamento sério em Gaza, uma ótima mulher”.

Os dois vídeos gravados por soldados israelenses estão entre dezenas de publicações em que as tropas em Gaza são mostradas exibindo lingerie, manequins e, em alguns casos, ambos. As imagens de lingerie foram vistas dezenas de milhares de vezes — quase meio milhão em um caso — depois de serem republicadas por Younis Tirawi, que se descreve como um repórter palestino.

"A publicação de tais imagens é humilhante para as palestinas e para todas as mulheres", diz Ravina Shamdasani, porta-voz do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas, sobre os vídeos.