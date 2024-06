Supostas múmias extraterrestres passarão por exames de R$ 1,6 bilhão

- Foto: Reprodução

As múmias de Nazca, descobertas em 2017, no Peru, passarão por testes que custam R$ 1,6 bilhão, na tentativa de comprovar sua autenticidade. O governo peruano já classificou os supostos corpos extraterrestres como fraudes pelo, no entanto cientistas americanos querem retomar a investigação.



Para eles, as múmias poderiam ser evidências de vida extraterrestre. Cientistas do grupo de Jaime Maussan, especialista em Ovni, dizem que as novas amostras possuem DNA “30% desconhecido”. Eles tentam negociar com o governo peruano para levar as múmias até os Estados Unidos, onde alegam que os laboratórios são mais avançados.



Os supostos corpos foram descobertos por funcionários da universidade San Luis Gonzaga, de Ica, onde fica Nazca. Eles foram acusados de alterar os corpos para apresentá-los como extraterrestres.



O Ministério da Cultura do Peru afirmou que os “corpos” são bonecos elaborados por saqueadores de túmulos para vender no mercado negro.