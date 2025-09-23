Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Taxa extra de R$ 1.321 no visto dos EUA é suspensa após pressão

Medida que encareceria processo de imigração foi suspensa temporariamente pelo Congresso

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/09/2025 - 19:43 h
Bandeira dos EUA
Bandeira dos EUA -

O governo dos Estados Unidos anunciou recentemente a criação de novas taxas que encareceriam e tornariam mais burocrático o processo de imigração. Entre elas, a chamada Taxa de Integridade do Visto, no valor de US$ 250 (cerca de R$ 1,3 mil). No entanto, após pressão do setor turístico e uma negociação no Congresso, a cobrança foi suspensa temporariamente.

Também chamada de Integrity Visa Fee, a nova taxa faz parte do pacote “One Big Beautiful Bill”. A proposta prevê que o valor seja pago no momento da aprovação do visto e devolvido ao fim da validade do documento. No entanto, o imigrante não pode descumprir regras, como permanecer além do prazo permitido ou tentar mudar o status para residente permanente legal.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo reportagem de O Globo, a cobrança elevaria o custo do processo para US$ 435, bem acima dos atuais US$ 185 referentes ao formulário D-160, obrigatório para todos os tipos de visto.

Suspensão temporária

A US Travel Association, entidade que reúne empresas do setor turístico americano, confirmou que a taxa não começará a ser aplicada em outubro, como estava previsto. A suspensão é resultado de negociações com o Congresso, e o setor segue pressionando para que a medida seja derrubada de forma definitiva.

Leia Também:

Crise EUA-Venezuela: Trump chama Maduro de "ilegítimo" e rechaça carta
Embaixada dos EUA no Brasil se pronuncia após novas sanções
Janja participa de culto evangélico nos EUA

Outras taxas em debate

Outra cobrança que gerou polêmica foi a do formulário I-94, que saltaria de US$ 6 para US$ 24. Pela nova resolução do governo norte-americano, o valor será exigido apenas em fronteiras terrestres com México e Canadá, e não em todos os pontos de entrada no país.

Impacto para imigrantes e turistas

As medidas fazem parte de uma política mais rígida do governo dos EUA em relação à imigração. Ainda que suspensas, as novas taxas levantam preocupação entre estrangeiros que buscam visto e entre o setor de turismo, que teme queda na procura pelo destino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EUA imigração taxa de visto Turismo visto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bandeira dos EUA
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Bandeira dos EUA
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Bandeira dos EUA
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Bandeira dos EUA
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x