Taxa extra de R$ 1.321 no visto dos EUA é suspensa após pressão

O governo dos Estados Unidos anunciou recentemente a criação de novas taxas que encareceriam e tornariam mais burocrático o processo de imigração. Entre elas, a chamada Taxa de Integridade do Visto, no valor de US$ 250 (cerca de R$ 1,3 mil). No entanto, após pressão do setor turístico e uma negociação no Congresso, a cobrança foi suspensa temporariamente.

Também chamada de Integrity Visa Fee, a nova taxa faz parte do pacote “One Big Beautiful Bill”. A proposta prevê que o valor seja pago no momento da aprovação do visto e devolvido ao fim da validade do documento. No entanto, o imigrante não pode descumprir regras, como permanecer além do prazo permitido ou tentar mudar o status para residente permanente legal.

Segundo reportagem de O Globo, a cobrança elevaria o custo do processo para US$ 435, bem acima dos atuais US$ 185 referentes ao formulário D-160, obrigatório para todos os tipos de visto.

Suspensão temporária

A US Travel Association, entidade que reúne empresas do setor turístico americano, confirmou que a taxa não começará a ser aplicada em outubro, como estava previsto. A suspensão é resultado de negociações com o Congresso, e o setor segue pressionando para que a medida seja derrubada de forma definitiva.

Outras taxas em debate

Outra cobrança que gerou polêmica foi a do formulário I-94, que saltaria de US$ 6 para US$ 24. Pela nova resolução do governo norte-americano, o valor será exigido apenas em fronteiras terrestres com México e Canadá, e não em todos os pontos de entrada no país.

Impacto para imigrantes e turistas

As medidas fazem parte de uma política mais rígida do governo dos EUA em relação à imigração. Ainda que suspensas, as novas taxas levantam preocupação entre estrangeiros que buscam visto e entre o setor de turismo, que teme queda na procura pelo destino.