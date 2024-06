Tempestade arrasta avião em aeroporto dos Estados Unidos | A TARDE

Os fortes ventos que assolaram parte dos Estados Unidos nesta semana resultaram em uma cena impressionante no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, o terceiro mais movimentado do mundo. Um vídeo compartilhado no perfil MyRadar Weather no X (antigo Twitter) mostra um avião sendo arrastado pela força da tempestade.

Strong winds pushed an airplane away from its gate at DFW airport Tuesday morning.



The peak wind gust reported at DFW was 77 MPH



Other wind gust reports:

The colony 95MPH

Denton 83 MPH

Love Field 76 MPH



pic.twitter.com/oYk08zpNG2 — MyRadar Weather (@MyRadarWX) May 28, 2024

A American Airlines informou, em nota, que “nossa equipe de manutenção está atualmente conduzindo inspeções completas e fará todos os reparos necessários”.



Felizmente, a aeronave estava vazia, evitando qualquer ferimento. As tempestades que atingiram o Texas na terça-feira trouxeram chuvas, granizo e ventos intensos, alcançando até 153 km/h.

De acordo com informações do g1, aproximadamente 500 voos foram cancelados devido ao mau tempo. Além disso, as tempestades deixaram uma pessoa morta e várias feridas em todo o estado do Texas. Nas últimas semanas, a cidade de Houston enfrentou duas enchentes devido às fortes chuvas.

Publicações relacionadas