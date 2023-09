Tempestade deixa mais de 5 mil mortos e 10 mil desaparecidos na Líbia

A tempestade Daniel, que devastou a região do Mediterrâneo na semana passada, atingiu a Líbia, onde mais de 5,3 mil pessoas morreram em uma enchente. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho estima que cerca de 10 mil pessoas estão desaparecidas.

A cidade de Derna, de 125 mil habitantes, foi uma das mais atingidas. Derna fica na costa da Líbia e é cortada ao meio por um rio sazonal. Duas barragens nesse rio foram rompidas pela força da água. Devido à tempestade, as ruas foram tomadas pela água, casas foram inundadas, edifícios foram destruídos, carros acabaram virados e moradores foram arrastados.

As informações divulgadas pelo governo e órgãos líbios podem não ser precisas porque, desde 2011, o país está politicamente dividido entre leste e oeste. Por conta disso, os serviços públicos entraram em colapso. O governo internacionalmente reconhecido em Trípoli não controla as áreas orientais, o que dificulta a obtenção de dados na região.

A tempestade agora está sobre o Egito. A intensidade das chuvas e do vento diminuiu, mas mesmo assim preocupa as autoridades, que colocaram o país em alerta. A Líbia pediu ajuda internacional para se recuperar da tragédia. Países como os Estados Unidos e a Turquia enviaram aviões com suprimentos para o país africano.