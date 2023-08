Tempestade 'supercélula' é registrada no noroeste da China

O fenômeno raro conhecido como 'supercélula', que consiste na formação de uma nuvem gigante e bastante carregada, foi registrado no sábado, 12, no noroeste da China. O momento foi gravado por moradores na cidade de Tacheng, próxima da fronteira com o Cazaquistão, que enfrenta tempestades nos últimos dias.

A condição também foi divulgada pela Televisão Central da China (CCTV). Conforme a imprensa local, outras cidades na região também foram afetadas pelas fortes chuvas trazidas pela tempestade, mas não causaram estragos por conta da curta duração do fenômeno.

Reprodução | Redes Sociais

As tempestades supercelulares são consideradas raras e podem durar entre duas e seis horas, além de atingir um raio de até 32 km. O fenômeno acontece quando há presença de uma corrente de ar ascendente no interior da nuvem. Com isso, a grande nuvem pode provocar chuvas bastante volumosas, com granizo, raios e até tornados.