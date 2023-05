Tensão com EUA faz Xi Jinping pedir preparação para “pior cenário”

As tensões entre China e Estados Unidos fizeram com que o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, tenha pedido para que a segurança nacional do país se prepare para o “pior cenário possível”.



O líder do país asiático usou metáforas para se referir à inimizade com os EUA. "Devemos aderir ao pensamento dos piores cenários e nos preparar para resistir a ventos fortes, águas agitadas e até tempestades perigosas", declarou na terça-feira, 30, em reunião da Comissão de Segurança Nacional do Partido Comunista Chinês. As informações são da agência de notícias estatal Xinhua.

Nesta semana, a China rejeitou convite dos Estados Unidos para uma reunião entre chefes de Defesa dos dois países, que ocorreria em Singapura. A China é acusada pelos EUA de enviar armas e munições para a Rússia, sua aliada, que no momento trava uma guerra com a Ucrânia, que é aliada dos americanos.

Os gastos militares da China em 2022 alcançaram US$ 242 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 1,2 trilhão na cotação atual. Entre todos os países do mundo, o investimento no setor só é menor que o dos EUA, que no mesmo período tiveram despesas militares de US$ 767 bilhões, valor próximo de R$ 3,8 trilhões.