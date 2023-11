Terceira colocada no 1º turno, Patricia Bullrich declara apoio a Milei | A TARDE

Fora da disputa eleitoral na Argentina, a terceira colocado no primeiro turno, Patricia Bullrich, que acumulou apenas 23% dos votos, declarou oficialmente apoio ao candidato Javier Milei, que concorre a vaga contra Sergio Massa.

Adversária de Milei no primeiro momento, Bullrich fez diversas críticas ao novo aliado e classificou as ideias defendidas por ele como "perigosas e ruins". Ao se aliar com o Milei, a ex-candidata de centro-direita alega que o apoio tem o objetivo de impedir o "perigo do kirchnerismo", fazendo referência a possível vitória de Sergio Massa, que liderou o primeiro turno e é aliado da ex-presidente Cristina Kirchner.

"Este momento nos interpela a não sermos neutros diante do perigo do kirchnerismo do Sergio Massa. Quando a pátria está em perigo, tudo é permitido", afirmou Bullrich, ao justificar o apoio para Milei, segundo colocado na disputa.

A escolha pelo novo comandante da Casa Rosada está prevista para acontecer no dia 19 de novembro.