Terceiro avião da FAB pousa em Israel para resgatar brasileiros | A TARDE

O terceiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado a Israel para resgatar e transportar brasileiros no país chegou ao aeroporto de Tel Aviv, nesta 5ª feira, 12.

A aeronave do modelo KC-390 tem previsão de retornar ao Brasil na sexta-feira, 13, com 60 passageiros. O primeito avião enviado retornou ao Brasil na madrugada da última quarta-feira, 11, com 211 brasileiros. Já o segundo pousou no Rio de Janeiro trazendo 214 pessoas na madrugada desta quinta-feira, 12.

Nomeada de Operação 'Voltando em Paz', vai reunir, ao todo, 6 aviões da FAB para repatriar 900 brasileiros que querem voltar para o Brasil em meio ao conflito entre o governo de Israel e o Hamas.